***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 18:37
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.03.2021 tarihli özel durum açıklamasında özetle,
Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına ilişkin kararın tebliğ edildiği bu kararın henüz kesinleşmediği bilgisine yer verilmişti.
Bu karara karşı Şirketimizce CAS'a yapılan itiraz kısmen kabul edilerek karar kısmen değiştirilmiştir. CAS kararı Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağını ve bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğini tebliğ etmektedir.
Konu ile ilgili hukuki değerlendirmeler devam etmektedir.
Kamuyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944636
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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En Düşük
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En Yüksek
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|: -0,77%
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|: 8,7100
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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18:05497,53
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|Açılış
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|: 502,07
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502,46
En Düşük
496,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.412.886
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|146.736.633
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|3.017.641
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.326.888
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|BASCM
|11,52
|269.228
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.026.400
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|66.138.426
|% -9,88
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% -1,16
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% -2,26
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6915
|8,6964
|% -0,77
|
|Euro
|10,3647
|10,3865
|% -0,76
|
|Sterlin
|12,0316
|12,0919
|% -0,83
|
|Frank
|9,4189
|9,4757
|% -1,03
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,11
|
|Altın Gr.
|497
|498
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,23
|74,23
|-1,13
|
Seans Raporu
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17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS