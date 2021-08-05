***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 18:35
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28 Haziran 2021 tarihli özel durum açıklamasında, UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümleri ilgili süreler içerisinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin %15'ine el konulacağına, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırmamız durumunda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına, bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğine yer verilmişti.
Şirketimiz, CAS nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, yerine getirmiş olduğundan, daha önceki açıklamada bahsedilen yaptırımlar ortadan kalkmıştır.
Kamuyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955109
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|7,70
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|Gümüş.Ons
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|25,25
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