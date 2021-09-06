***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 18:49
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962097
BIST
11:581.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,70
|Açılış
|: 1.455
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler11:58
|YEOTK
|29,28
|8.652.591
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|673.579
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|93.763.698
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,78
|526.968
|% 9,45
|
|AVTUR
|3,21
|18.662.038
|% 8,08
|
|SERVE
|12,20
|353.275
|% -8,13
|
|ISBIR
|82,30
|365.577
|% -7,53
|
|VKING
|7,03
|10.225.907
|% -6,02
|
|AKYHO
|2,31
|9.560.977
|% -4,94
|
|EDATA
|11,86
|17.547.755
|% -4,89
|
|GARAN
|9,71
|476.212.279
|% -0,21
|
|ORCAY
|14,15
|293.003.984
|% -2,21
|
|THYAO
|12,60
|272.922.762
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,31
|192.862.511
|% -1,88
|
|TURSG
|5,08
|188.787.247
|% 3,67
|
|GARAN
|9,71
|476.212.279
|% -0,21
|
|ODAS
|1,49
|68.764.689
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,57
|115.184.365
|% -0,77
|
|TURSG
|5,08
|188.787.247
|% 3,67
|
|EKGYO
|1,85
|59.915.299
|% 0,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4275
|8,4305
|% 0,98
|
|Euro
|9,9603
|9,9713
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,5533
|11,6113
|% 0,70
|
|Frank
|9,1165
|9,1714
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2382
|2,2494
|% 0,85
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.799
|1.799
|4,17
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,30
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.269
|-11,73
|
|Yarım
|1.540
|1.581
|-5,67
|
|Çeyrek
|772
|791
|-2,84
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|72,02
|72,02
|0,33
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