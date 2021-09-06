***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962097BIST