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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.09.2021 18:49



***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962097


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Çeyrek 772 791 -2,84  
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Gümüş Gr. 6,58 6,58 0,05  
B. Petrol 72,02 72,02 0,33  
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