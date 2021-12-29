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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2021 19:48
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu,   29.12.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır
Şirketimizin 23.12.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan, Fırat Fidan, Adnan Demir, Celal Aral ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Özgür Mert Balcı, İbrahim Burak Aslanoğlu, Kerem Gürel seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Mert Balcı, 28.12.2021 tarihinde Şirketimize ulaşan bildirimi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 Ahmet Nur Çebi (Yönetim Kurulu Başkanı)
Emre Kocadağ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Kemal Erdoğan (Yönetim Kurulu Üyesi) 
Fırat Fidan (Yönetim Kurulu Üyesi)
Adnan Demir (Yönetim Kurulu Üyesi) 
Celal Aral (Yönetim Kurulu Üyesi)
İbrahim Burak Aslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kerem Gürel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
i. Denetimden Sorumlu Komitenin iki üyeden oluşmasına,
ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Kerem Gürel'in atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde  
i. Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,
ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Kerem Gürel'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu ile Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Merve Temel'in atanmalarına,  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına,
ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Kerem Gürel'in atanmasına ,
 
toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987006


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