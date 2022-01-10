***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 18:08
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.01.2022 tarihli 2022/1 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında, Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak Nazife Çakır'ın atanmasına ve bölümün doğrudan Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992171
BIST
17:582.054
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 21,11
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:5813,8013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0051
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5815,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1178
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:58798,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,25
|Açılış
|: 798,55
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:56
|YAPRK
|33,00
|18.977.324
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|52.597.522
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|36.949.316
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.186.665
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,29
|66.095.762
|% -9,87
|
|ELITE
|18,00
|273.808.457
|% -9,27
|
|RALYH
|11,44
|34.153.935
|% -5,77
|
|SANEL
|6,45
|7.846.782
|% -5,15
|
|PKART
|18,40
|7.751.053
|% -4,37
|
|THYAO
|26,98
|4.240.547.723
|% 8,18
|
|GARAN
|11,80
|2.550.772.525
|% 0,43
|
|EREGL
|30,68
|1.987.434.493
|% 0,20
|
|KRDMD
|11,64
|1.978.701.826
|% 0,34
|
|SISE
|14,98
|1.872.116.821
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,69
|1.390.533.515
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,44
|790.408.025
|% 4,27
|
|GARAN
|11,80
|2.550.772.525
|% 0,43
|
|KRDMD
|11,64
|1.978.701.826
|% 0,34
|
|PETKM
|9,70
|1.563.151.965
|% 2,65
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7848
|13,8008
|% -0,04
|
|Euro
|15,5836
|15,6213
|% -0,66
|
|Sterlin
|18,7184
|18,8123
|% 0,03
|
|Frank
|14,9075
|14,9973
|% -0,45
|
|Riyal
|3,6839
|3,7023
|% 0,46
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-1,31
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,51
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,03
|
|B. Petrol
|81,82
|81,82
|0,07
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem