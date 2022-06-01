***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 18:15
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 29.05.2022 tarihinde gerçekleşen olağan seçimli genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyelerinin mazbatalarını alarak 01.06.2022 tarihinde göreve başladığı öğrenilmiştir. Kulübün yeni yönetim kurulu aşağıdaki gibidir: Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı : Ahmet Nur Çebi Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri
Engin Baltacı Emre Kocadağ Mehtap Mutluşan Ferah Murat Kılıç Serhan Çetinsaya Celal Aral Umut Tahir Güneş Ali Bayrak Kulüp Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Seyit Ateş Umut Şenol İbrahim Kemal Barış Dillioğlu Bilgihan Cenk Sürmen Melih Arslan Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034048
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,67
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
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2.586
En Düşük
2.554
18:0516,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 16,4600
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|Önceki Kapanış
|: 16,4050
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16,4574
En Düşük
16,3733
18:0517,5178
En Yüksek
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|: -0,59%
|| -0,1039
|Açılış
|: 17,5500
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|Önceki Kapanış
|: 17,5300
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17,7060
En Düşük
17,4603
18:05974,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,74
|Açılış
|: 974,13
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|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|496,60
|84.161.064
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.881.343
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.752
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|18.433.378
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|454.906.969
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|258.114.809
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.542.474
|% -9,97
|
|LIDFA
|7,83
|4.839.797
|% -9,90
|
|MEPET
|3,25
|26.582.091
|% -7,41
|
|METRO
|1,11
|78.393.213
|% -6,72
|
|THYAO
|49,26
|4.048.819.484
|% -1,28
|
|SASA
|37,72
|2.083.099.472
|% 3,40
|
|GARAN
|15,03
|1.989.229.957
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,10
|1.906.897.413
|% 2,72
|
|SISE
|20,96
|1.791.933.272
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.129.349.072
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.439.034.910
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% -0,25
|
|KARSN
|7,27
|1.455.506.722
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,46
|1.598.640.236
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3871
|16,3886
|% -0,04
|
|Euro
|17,4739
|17,5046
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,3843
|20,4865
|% -1,12
|
|Frank
|16,9509
|17,0530
|% -0,45
|
|Riyal
|4,3582
|4,3801
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|11,26
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,54
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,16
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL