***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 29.05.2022 tarihinde gerçekleşen olağan seçimli genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyelerinin mazbatalarını alarak 01.06.2022 tarihinde göreve başladığı öğrenilmiştir. Kulübün yeni yönetim kurulu aşağıdaki gibidir: Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı : Ahmet Nur Çebi Kulüp Yönetim Kurulu ÜyeleriEngin Baltacı Emre Kocadağ Mehtap Mutluşan Ferah Murat Kılıç Serhan Çetinsaya Celal Aral Umut Tahir Güneş Ali Bayrak Kulüp Yönetim Kurulu Yedek ÜyeleriSeyit Ateş Umut Şenol İbrahim Kemal Barış Dillioğlu Bilgihan Cenk Sürmen Melih Arslan Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034048BIST