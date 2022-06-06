***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 06.06.2022 tarihinde (bugün) Haber ve Söylentilere İlişkin Yalanlama kamuoyuna duyurulmuştur.Şirketimizin ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 06.06.2022 tarihinde (bugün) yapmış olduğu açıklama ve açıklamanın yer aldığı link aşağıda yer almaktadır.Açıklamaya ilşkin link:https://bjk.com.tr/tr/haber/83905/kamuoyuna-duyurulur.htmlAçıklama:"Kulübümüzün "bjktoken.com" adresli internet sitesi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu web sitesinde kulübümüzün ismi ve logosu kullanılarak yapılan, dolayısıyla taraftarlarımızı, üyelerimizi manipüle etme amacı taşıyan iş ve işlemlerin muhattap alınmamasını önemle rica ederiz. Söz konusu web sitesi ile ilgili kulübümüz tarafından takip edilen hukuki işlemler devam etmektedir.Kulübümüzü ilgilendiren tüm konularda tarafımızca resmi bir açıklama yapılmadığı müddetçe çıkan gerçek dışı, delilsiz, söylentiye dayanan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.Beşiktaş JK"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034826BIST