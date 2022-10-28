***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2022 22:50
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanan 20.08.2013 tarihli Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi'nde Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu süresi ilk UEFA ya da Süper Lig maçının oynandığı sezondan itibaren sekiz sezon boyunca yürülükte kalacağı (ilk dönem), bu dönemin sona ermesinden en az altı ay önce sözleşme taraflarından birinin diğer tarafa göndereceği bir ihtar ile feshedilmediği sürece sözleşmenin beş sezon için yenilenmiş sayılacağı (müteakip dönem) şeklinde düzenlenmiştir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.tarafından 28.10.2022 (bugün) tarihinde gönderilen ihtarname ile Sözleşmenin, ilk dönemin sona ereceği 2022/2023 sezon sonu itibariyle geçerli olmak üzere feshedildiği bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075101
BIST
12:353.879
En Yüksek
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|: -1,41%
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|: 3.929
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 983,18
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|Önceki Kapanış
|: 994,15
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999,05
En Düşük
979,81
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5818
|18,6104
|% 0,06
|
|Euro
|18,5098
|18,5553
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,5431
|21,6511
|% 0,53
|
|Frank
|18,5981
|18,7102
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9329
|4,9577
|% -0,01
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-18,49
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-11,86
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.597
|6.682
|-54,00
|
|Yarım
|3.215
|3.268
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.633
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|93,90
|93,90
|-1,14
|
Seans Raporu
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17:59
MIPAZ, CEMTS, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MZHLD, CANTE, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında