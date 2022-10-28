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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.10.2022 22:50
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanan 20.08.2013 tarihli Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi'nde Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu süresi ilk UEFA ya da Süper Lig maçının oynandığı sezondan itibaren sekiz sezon boyunca yürülükte kalacağı (ilk dönem), bu dönemin sona ermesinden en az altı ay önce sözleşme taraflarından birinin diğer tarafa göndereceği bir ihtar ile feshedilmediği sürece sözleşmenin beş sezon için yenilenmiş sayılacağı (müteakip dönem) şeklinde düzenlenmiştir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.tarafından 28.10.2022 (bugün) tarihinde gönderilen ihtarname ile Sözleşmenin, ilk dönemin sona ereceği 2022/2023 sezon sonu itibariyle geçerli olmak üzere feshedildiği bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075101


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Gümüş Gr. 11,49 11,50 -0,23  
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