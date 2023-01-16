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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.01.2023 18:58
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 16.01.2023 (bugün) tarihli toplantısında 10.01.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu, görev dağılımı yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Ahmet Nur Çebi (Yönetim Kurulu Başkanı)
Emre Kocadağ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Fırat Fidan (Yönetim Kurulu Üyesi)
Adnan Demir (Yönetim Kurulu Üyesi)
Bilgihan Cenk Sürmen (Yönetim Kurulu Üyesi)
Enis Ulusoy (Yönetim Kurulu Üyesi)
Fatih Hakan Avşar (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Akçelik (Yönetim Kurulu Üyesi)
Tahir Ediz Kıray (Yönetim Kurulu Üyesi)
Tarkan Ser (Yönetim Kurulu Üyesi)
İbrahim Burak Aslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kerem Gürel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ömer Karabacak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Elçin Kılıç (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Serkan Leke (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102681


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