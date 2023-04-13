***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2023 15:21
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.04.2023 tarih ve saat 19.03.24 de 1137066 numaralı Olağanüstü Genel Kurul bildirimindeki Özet Bilgi ve Ek Açıklamalar kısmındaki ibaresi sehven yazılmıştır. Anılan metnin Şirketimizin olarak dikkate alınmasını bilgilerinize arz ederiz. Tescile ilişkin işlemler devam etmekte olup, söz konusu işlemlerin tamamlanmasına müteakip kamuoyunun bilgisine arz edilecektir. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu tescil edilmiştir
Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137561
BIST
16:045.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 26,80
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:0419,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 19,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:0421,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1659
|Açılış
|: 21,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:041.270,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 19,03
|Açılış
|: 1.270,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:02
|POLTK
|2.208,60
|26.584.868
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.033.876
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,62
|84.574.319
|% -39,87
|
|MEGAP
|3,62
|84.574.319
|% -39,87
|
|GEREL
|16,65
|61.444.378
|% -10,00
|
|ONCSM
|102,20
|73.418.784
|% -5,37
|
|KZBGY
|20,56
|235.052.400
|% -5,34
|
|THYAO
|136,90
|3.306.936.863
|% 2,62
|
|KOZAL
|23,04
|2.646.586.157
|% 3,32
|
|EREGL
|36,50
|2.371.780.747
|% 0,66
|
|ISCTR
|12,36
|1.892.803.879
|% 0,65
|
|SISE
|44,90
|1.471.394.523
|% 1,13
|
|ISCTR
|12,36
|1.892.803.879
|% 0,65
|
|EKGYO
|6,99
|834.432.013
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,04
|2.646.586.157
|% 3,32
|
|ZOREN
|5,05
|393.066.213
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,41
|785.932.300
|% 0,00
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3271
|19,3307
|% 0,13
|
|Euro
|21,3695
|21,3928
|% 0,79
|
|Sterlin
|24,1490
|24,2701
|% 0,45
|
|Frank
|21,6981
|21,8288
|% 1,10
|
|Riyal
|5,1358
|5,1616
|% 0,04
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|28,26
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,69
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.703
|8.772
|97,00
|
|Yarım
|4.251
|4.292
|47,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.146
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|16,00
|16,01
|0,16
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-0,47
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17LIDFA
Yüzde 4.06 oranında artışla 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 045, 951 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 65 artarak (% 0.59 ) 5, 716
-
16:15BURCE
Yüzde 9.23 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 204 adet işlem
-
16:14CRFSA
Yüzde 7.49 oranında artışla 62.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 334, 624 adet işlem
-
16:13EDIP
Yüzde 9.08 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 590, 507 adet işlem