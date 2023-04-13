***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/04/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.04.2023 tarih ve saat 19.03.24 de 1137066 numaralı Olağanüstü Genel Kurul bildirimindeki Özet Bilgi ve Ek Açıklamalar kısmındaki ibaresi sehven yazılmıştır. Anılan metnin Şirketimizin olarak dikkate alınmasını bilgilerinize arz ederiz. Tescile ilişkin işlemler devam etmekte olup, söz konusu işlemlerin tamamlanmasına müteakip kamuoyunun bilgisine arz edilecektir. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu tescil edilmiştirOlağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirilmiştirSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137561BIST