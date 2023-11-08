***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2023 13:56
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.11.2023 tarihli 2023/34 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Bütçe Raporlama Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Alp Hakan ŞEN'in atanmasına ve bölümün doğrudan Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215683
BIST
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14:127.865
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 20,00
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.858
En Yüksek
7.943
14:1228,5187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 28,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1230,4772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0208
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
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30,7218
En Düşük
30,3815
14:121.800,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,78
|Açılış
|: 1.800,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TABGD
|179,30
|1.507.490.626
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|ESCOM
|48,64
|51.249.102
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|292.472.397
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.673.656
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|2.408.612
|% -9,92
|
|DIRIT
|6,70
|371.471
|% -6,94
|
|THYAO
|229,40
|5.203.806.936
|% 1,50
|
|TUPRS
|150,10
|2.338.358.626
|% 0,74
|
|TCELL
|55,55
|2.123.965.720
|% 4,61
|
|ISCTR
|20,98
|1.675.426.105
|% -2,87
|
|BIMAS
|309,50
|1.663.519.493
|% 4,47
|
|EKGYO
|6,87
|802.507.400
|% 0,15
|
|ZOREN
|5,43
|615.004.563
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|180.662.423
|% 3,02
|
|ISCTR
|20,98
|1.675.426.105
|% -2,87
|
|YKBNK
|17,01
|1.283.088.502
|% -2,07
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4920
|28,5417
|% 0,18
|
|Euro
|30,4522
|30,4688
|% -0,10
|
|Sterlin
|34,8645
|35,0394
|% -0,17
|
|Frank
|31,5221
|31,7120
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5825
|7,6205
|% 0,13
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,35
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|881,41
|883,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,40
|1.028,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,20
|81,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,61
|1.963,98
|% 0,66
|