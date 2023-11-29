***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 19:16
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hakim Ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş. arasında akdedilen Beşiktaş Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi çerçevesinde çıkarılan "Beşiktaş Taraftar Token"lara ilişkin sağlanacak avantajlar da dikkate alınarak, Şirketimiz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında 29.11.2023 tarihinde, Beşiktaş Kulübünün "Beşiktaş Taraftar Token" işlemlerinden elde edeceği gelirlerin Şirketimizle paylaşımına ilişkin olarak "Gelir Paylaşım Protokolü" imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221032
BIST
'
18:058.009
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -84,21
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.993
En Yüksek
8.125
18:0528,9134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0088
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
18:0531,7611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0210
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,6848
18:051.897,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.897,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|38,72
|174.744.328
|% 10,00
|
|INGRM
|660,00
|130.481.156
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|93.530.313
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|97.910.698
|% 9,99
|
|CRFSA
|116,70
|350.568.773
|% 9,99
|
|SONME
|78,30
|8.981.212
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|239.770.129
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.371.095
|% -10,00
|
|MEKAG
|80,10
|194.551.178
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|284.567.693
|% -10,00
|
|THYAO
|255,00
|8.920.348.795
|% -2,30
|
|SASA
|51,10
|4.266.683.756
|% 4,07
|
|TUPRS
|154,90
|3.911.103.869
|% -0,71
|
|EREGL
|41,22
|3.628.709.824
|% 0,39
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,40
|1.433.309.364
|% -1,33
|
|YKBNK
|19,34
|3.111.363.419
|% 0,62
|
|ZOREN
|5,12
|780.352.425
|% -3,40
|
|ISCTR
|21,94
|2.969.588.318
|% -0,99
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8972
|28,9145
|% 0,03
|
|Euro
|31,7150
|31,7516
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,5164
|36,6996
|% -0,18
|
|Frank
|32,8667
|33,0647
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6793
|7,7179
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|935,71
|936,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,49
|1.034,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,10
|82,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.041,87
|2.042,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KFEIN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 506 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASTOR, TCELL, OYAKC
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 66 kaybederek (% -1.05 ) 7, 054
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, VERTU, TGSAS, SAMAT, ICBCT, BRMEN, BSOKE, CRFSA, BINHO, SAFKR
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MAGEN, DAPGM, ORCAY, AZTEK, LIDER, POLTK, KRSTL, HURGZ, SONME, SMART