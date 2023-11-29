***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHakim Ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş. arasında akdedilen Beşiktaş Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi çerçevesinde çıkarılan "Beşiktaş Taraftar Token"lara ilişkin sağlanacak avantajlar da dikkate alınarak, Şirketimiz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında 29.11.2023 tarihinde, Beşiktaş Kulübünün "Beşiktaş Taraftar Token" işlemlerinden elde edeceği gelirlerin Şirketimizle paylaşımına ilişkin olarak "Gelir Paylaşım Protokolü" imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221032BIST