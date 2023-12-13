***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 17:59
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.12.2023 'de yapmış olduğu toplantılarda alınan kararlar neticesinde Sn. Ahmet Nur Çebi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığından ve yönetim kurulu üyeliğinden, Sn. Emre Kocadağ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifalarının kabulüne, istifalar nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Hasan Arat'ın ve Sn. Hüseyin Yücel'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmalarına, Sn. Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225563
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|EDIP
|20,60
|191.182.895
|% 9,98
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|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
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|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
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|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
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|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
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|LIDER
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|141.843.293
|% -10,00
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|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
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|SASA
|43,02
|5.541.778.360
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|SAMAT
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|SASA
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|ISCTR
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|AKBNK
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|MOBTL
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|Alış
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|Dolar
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