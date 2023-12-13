***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.12.2023 'de yapmış olduğu toplantılarda alınan kararlar neticesinde Sn. Ahmet Nur Çebi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığından ve yönetim kurulu üyeliğinden, Sn. Emre Kocadağ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifalarının kabulüne, istifalar nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Hasan Arat'ın ve Sn. Hüseyin Yücel'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmalarına, Sn. Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225563BIST