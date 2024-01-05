***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 18:54
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.01.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile Sn. Bilgihan Cenk Sürmen'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Caner Bingöl'ün atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233375
BIST
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18:057.629
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
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|Açılış
|: 7.570
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|: 7.548
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7.532
En Yüksek
7.629
18:0529,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0910
|Açılış
|: 29,8900
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|Önceki Kapanış
|: 29,8650
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29,9191
En Düşük
29,6586
18:0532,6952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 32,6000
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|Önceki Kapanış
|: 32,6500
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|: 1.958,64
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|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
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1.980,31
En Düşük
1.942,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRSTL
|14,19
|127.986.427
|% 10,00
|
|AYCES
|715,00
|130.041.514
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|4.789.326
|% 10,00
|
|DGGYO
|33,22
|20.160.300
|% 10,00
|
|CVKMD
|404,75
|419.692.517
|% 9,99
|
|MMCAS
|8,37
|2.732.996
|% -10,00
|
|BALAT
|17,00
|2.866.636
|% -8,11
|
|BAYRK
|16,48
|59.046.871
|% -7,05
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|TEKTU
|3,02
|64.246.289
|% -5,33
|
|THYAO
|239,20
|7.337.523.547
|% 2,53
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|AKBNK
|36,78
|2.585.479.903
|% 1,32
|
|ZOREN
|4,48
|1.309.431.789
|% 5,41
|
|EKGYO
|7,64
|1.770.427.578
|% 5,23
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|QUAGR
|4,23
|638.087.050
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8372
|29,8457
|% 0,31
|
|Euro
|32,6812
|32,6952
|% 0,03
|
|Sterlin
|37,8405
|38,0302
|% 0,59
|
|Frank
|34,9628
|35,1734
|% 0,30
|
|Riyal
|7,9334
|7,9732
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|962,15
|963,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,12
|1.033,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,56
|78,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.041,67
|2.042,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57CVKMD
Yüzde 9.51 oranında artışla 403.00 lira fiyatla işlem gören hissede 994, 747 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 7, 596 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 62, 047.00 milyon TL de
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17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
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17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
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17:54ADGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 402, 409 adet işlem