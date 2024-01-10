***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2024 11:04
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Komite Üyesi olan Sn. Kerem Gürel bugün (10.01.2024) tarihi itibariyle görevlerinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237846
BIST
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10:567.758
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,67
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.759
10:5629,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0542
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9788
En Düşük
29,8218
10:5632,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0722
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
10:561.957,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.957,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler10:54
|EKOS
|52,80
|297.783.166
|% 10,00
|
|MARKA
|47,16
|14.113.499
|% 9,93
|
|GARFA
|102,60
|51.845.795
|% 7,72
|
|BINHO
|305,00
|263.502.713
|% 7,02
|
|AVGYO
|11,08
|18.861.461
|% 6,64
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,78
|110.290.847
|% -8,25
|
|BRKVY
|51,20
|4.029.261
|% -6,74
|
|BAGFS
|28,16
|71.936.416
|% -6,13
|
|METUR
|13,14
|18.792.093
|% -5,47
|
|THYAO
|243,10
|1.920.432.517
|% 0,08
|
|HALKB
|13,53
|851.668.061
|% -1,89
|
|ISCTR
|25,30
|851.375.252
|% 0,64
|
|YKBNK
|22,60
|837.551.118
|% 0,80
|
|KBORU
|60,20
|794.047.751
|% 5,99
|
|HALKB
|13,53
|851.668.061
|% -1,89
|
|TSPOR
|2,78
|110.290.847
|% -8,25
|
|BEGYO
|4,48
|170.244.811
|% 0,90
|
|YKBNK
|22,60
|837.551.118
|% 0,80
|
|ISCTR
|25,30
|851.375.252
|% 0,64
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9718
|29,9767
|% 0,17
|
|Euro
|32,8013
|32,8152
|% 0,24
|
|Sterlin
|37,9568
|38,1471
|% 0,13
|
|Frank
|35,0574
|35,2686
|% 0,25
|
|Riyal
|7,9687
|8,0086
|% 0,16
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|932,41
|934,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,21
|985,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,14
|2.033,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:54
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