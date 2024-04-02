***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2024 18:17
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye artırımına iİlişkin SPK başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 240.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 840.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBJKT00023 600.000 1.500.000,000 250,00000 4,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBJKT00023 Nâma
B Grubu, BJKAS, TRABJKAS91X6 239.400.000 598.500.000,000 250,00000 4,00 B Grubu B Grubu, BJKAS, TRABJKAS91X6 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 240.000.000 600.000.000,000 250,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bulunmamaktadır.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 02.04.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %250,00 oranında 600.000.000 TL tutarında artırılarak 840.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265950
BIST