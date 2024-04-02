***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımına iİlişkin SPK başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 240.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 840.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBJKT00023 600.000 1.500.000,000 250,00000 4,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBJKT00023 NâmaB Grubu, BJKAS, TRABJKAS91X6 239.400.000 598.500.000,000 250,00000 4,00 B Grubu B Grubu, BJKAS, TRABJKAS91X6 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 240.000.000 600.000.000,000 250,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bulunmamaktadır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.04.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %250,00 oranında 600.000.000 TL tutarında artırılarak 840.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265950BIST