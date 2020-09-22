***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2020 16:23
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nazife Çakır BÜTÇE VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ 2129481903 yatirimciiliskileri@bjk.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876175
BIST
17:381.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
17:387,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0332
|Açılış
|: 41,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 41,4400
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:388,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:386,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,04
|Açılış
|: 6,03
|
|Önceki Kapanış
|: 6,07
|
6,20
En Düşük
5,87
BIST En Aktif Hisseler17:36
|NATEN
|29,26
|162.432.283
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.717.430
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|MRSHL
|286,00
|28.880.666
|% -9,98
|
|ARMDA
|74,00
|15.114.325
|% -9,98
|
|SISE
|6,68
|1.874.132.198
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,27
|955.339.568
|% 2,83
|
|PETKM
|4,26
|713.452.108
|% 2,40
|
|ODAS
|2,59
|573.754.452
|% 4,44
|
|THYAO
|10,53
|471.362.787
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,27
|955.339.568
|% 2,83
|
|SISE
|6,68
|1.874.132.198
|% 1,98
|
|ODAS
|2,59
|573.754.452
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,01
|349.358.821
|% 2,03
|
|PETKM
|4,26
|713.452.108
|% 2,40
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6604
|7,6638
|% 0,42
|
|Euro
|8,9724
|8,9781
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7355
|9,7844
|% -0,19
|
|Frank
|8,3022
|8,3522
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0338
|2,0440
|% 0,23
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-3,67
|
|Altın Gr.
|471
|471
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.177
|29,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|28,51
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|13,79
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|0,48
|