***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERDAL TORUNOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Edelstaal Group Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Ovas Dış Ticaret İth. İhr. Mümessillik ve Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Torunoğulları İnş.Tahhüt Turizm Sağ. Gıda ve Mutfak Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilCENK SÜMER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını 20.11.2014 İcrada Görevli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Profera Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / KCE İş Makinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilCELAL ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 İcrada Görevli MC Sistem Elektronik Elk. Müh. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Ntunel Elektromekanik Müh. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Northtech Elektronik Müh. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilEMRE KOCADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 İcrada Görevli Sütiş Tarım San. ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Leziz Fikirler Atölyesi Gıda Hizmetleri Ltd. Şti. Kurucu Ortak ve Şirket Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilKEMAL ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 İcrada Görevli Öz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı / Haşimer İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Kozi Yiyecek İçecek Hizmetleri Ltd. Şti. Şirket Sahibi ve Şirket Müdürü / Trendvizyon Reklam Organizasyon Danışmanlık Ltd. Şti. Müdürler Kurulu Başkanı / Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüksek Danışma Kurulu Üyesi / Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı / Türkiye - Çin İş Geliştirme Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı / BJK Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilFİKRİ ŞENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 İcrada Görevli Sener Trade Yönetim Kurulu Üyesi ve Direktör / Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilDEMET GÜDÜL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 İcrada Görevli Değil GDL Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti. Kurucu Ortak / GovernID Yazılım ve Bilişim Teknololojileri A.Ş. Yönetici Ortak Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/803447 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiERTAN MİTAP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 09.01.2020 İcrada Görevli Değil İstanbul Barosu?na kayıtlı olarak serbest avukatlık faaliyetlerinde bulunmaktadır Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/803447 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiÖZGÜR ŞENTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 İcrada Görevli Değil Ansatz Danışmanlık Yönetici Ortak / Nakit Akisimiz Yönetici Ortak Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/803447 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876948BIST