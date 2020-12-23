***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET NUR ÇEBİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilEMRE KOCADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilKEMAL ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilFIRAT FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 Evet Bağımsız Üye DeğilADNAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 Evet Bağımsız Üye DeğilCELAL ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR MERT BALCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 23.12.2020 Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiİBRAHİM BURAK ASLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiKEREM GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894667BIST