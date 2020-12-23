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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.12.2020 23:17



***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET NUR ÇEBİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
EMRE KOCADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
KEMAL ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
FIRAT FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 Evet Bağımsız Üye Değil
ADNAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 Evet Bağımsız Üye Değil
CELAL ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR MERT BALCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 23.12.2020 Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
KEREM GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894667


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Çeyrek 734 751 -3,90  
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Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,07  
B. Petrol 51,14 51,14 1,06  
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