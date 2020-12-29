***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMerve TEMEL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.12.2020 2129481903 yatirimciiliskileri@bjk.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 213974Merve Temel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.12.2020 2129481903 yatirimciiliskileri@bjk.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 909243Merve Temel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.12.2020 2129481903 yatirimciiliskileri@bjk.com.tr Türev Araçlar Lisansı 309794Merve Temel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.12.2020 2129481903 yatirimciiliskileri@bjk.com.tr Kredi Derecelendirme Lisansı 912075Nazife Çakır Bütçe ve Raporlama Müdürü 2129481903http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895416BIST