***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2020 16:24
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Merve TEMEL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.12.2020 2129481903 yatirimciiliskileri@bjk.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 213974
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 909243
Türev Araçlar Lisansı 309794
Kredi Derecelendirme Lisansı 912075
Nazife Çakır Bütçe ve Raporlama Müdürü 2129481903
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895422
BIST
17:421.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,73
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.455
En Düşük
1.436
17:427,3501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0881
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
17:429,0179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0767
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:42444,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,54
|Açılış
|: 444,26
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,37
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ALCAR
|374,00
|263.116.723
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.748.615
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.691.152
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.170.072
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|EMKEL
|5,37
|14.939.324
|% -9,75
|
|GUBRF
|76,90
|2.596.502.701
|% 9,23
|
|THYAO
|12,87
|1.439.013.918
|% 1,98
|
|GARAN
|9,95
|1.250.190.017
|% 0,71
|
|KRDMD
|5,63
|1.058.972.125
|% 0,36
|
|KARTN
|103,60
|1.010.831.635
|% 0,19
|
|KARSN
|3,23
|763.273.252
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,53
|344.489.159
|% -2,55
|
|GSDHO
|2,47
|478.759.542
|% 0,82
|
|TSKB
|1,79
|344.972.343
|% -2,19
|
|KRDMD
|5,63
|1.058.972.125
|% 0,36
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3458
|7,3501
|% -1,18
|
|Euro
|9,0072
|9,0179
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,8984
|9,9481
|% -0,68
|
|Frank
|8,2738
|8,3236
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9526
|1,9624
|% -1,18
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|6,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|0,49
|