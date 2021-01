***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMerve Temel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.12.2020 2129481903 yatirimciiliskileri@bjk.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 213974, 909243, 309794, 912075Nazife Çakır Bütçe ve Raporlama Müdürü 2129481903Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET NUR ÇEBİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Çebi Kaptan Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Nur Gemicilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Aset Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yaşar Çebi İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Çebi Trans ve Lojistik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Kaptan Geri Dönüşüm Teknolojileri San. Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Sürmene Gemi Donatı ve Tahmil Tahliye İşl. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Çebi Enerji Eektrik Üretimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Çebi Depolama ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Martaş Ro-Ro Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Martaş Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Evet Bağımsız Üye DeğilEMRE KOCADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Sütiş Tarım San. ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Leziz Fikirler Atölyesi Gıda Hizmetleri Ltd. Şti. Kurucu Ortak ve Şirket Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilKEMAL ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Öz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı / Haşimer İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Kozi Yiyecek İçecek Hizmetleri Ltd. Şti. Şirket Sahibi ve Şirket Müdürü / Trendvizyon Reklam Organizasyon Danışmanlık Ltd. Şti. Müdürler Kurulu Başkanı / Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüksek Danışma Kurulu Üyesi / Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı / Türkiye - Çin İş Geliştirme Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı / BJK Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilFIRAT FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 İcrada Görevli ASF Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Faz Oto kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / FT Tuning Oto Yedek Parça Satış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / ASF Sigorta Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilADNAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 İcrada Görevli Prodem Demir Çelik İnş. Yat. Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilCELAL ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.01.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi MC Sistem Elektronik Elk. Müh. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Ntunel Elektromekanik Müh. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Northtech Elektronik Müh. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR MERT BALCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 İcrada Görevli Değil Balcı Hukuk Bürosu Şirket Ortağı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiİBRAHİM BURAK ASLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 İcrada Görevli Değil Universal Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Şirket Ortağı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiKEREM GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.12.2020 İcrada Görevli Değil Çok Sesli Medya Reklam ve Yazılım Ti. LTD. ŞTİ. Şirket Ortağı Müdür ve Yetkili Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi