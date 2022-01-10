***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNazife Çakır Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 10.01.2022 2129481903 yatirimciiliskileri@bjk.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 921461, 921462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992172BIST