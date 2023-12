***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN ARAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 13.12.2023 İcrada Görevli Fina Holding A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Beymen Perakende Ve Teks. Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Orijinal Gayrimenkul Yat. Ve Dan. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Amn Gayrimenkul Yat. Ve Dan. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Çalık Denim Teks. San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 13.12.2023 İcrada Görevli Özel Uğur Dershanesi A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Bahçeşehir Eğitim Kurumları A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Beşiktaş Eğitim Hizmetleri A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Bahçeşehir Okulları A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Bahçeşehir Koleji Eğitim Yatırımları A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Bk Girişim Ve Danışmanlık A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Bk Bahçeşehir Eğitim Yat. Ve Dan. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Bahçeşehir Eskişehir Okulları A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Kurush Elektronik Para Ve Ödeme Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Mavi Ada Havacılık A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Uğur Dijital Yayıncılık Ve Yazılım A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Uğur Yemekçilik Ve Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Mentora Dil Okulları Eğitim Ve Danışmanlık Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Mavi Bodrum Gayrimenkul Ve Eğitim Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilFIRAT FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli ASF Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Faz Oto kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / FT Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / ASF Sigorta Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Argas Oto Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilADNAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Prodem Demir Çelik İnş. Yat. Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilBİLGİHAN CENK SÜRMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Gimsa İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / İspir Grup Makine San. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil - -ENİS ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilFATİH HAKAN AVŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Avs Enerji Mak. San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Freedom Otelcilik Turz. San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilAHMET AKÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilTAHİR EDİZ KIRAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM BURAK ASLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Tax And More YMM A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiKEREM GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Çok Sesli Medya Reklam ve Yazılım Ti. LTD. ŞTİ. Şirket Ortağı Müdür ve Yetkili Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiÖMER KARABACAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103309 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiSERKAN LEKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Slplus Metal Maden San. Dış Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Leke Filo Kiralama Ve Servis Hizm. A. Ş. Yönetm Kurulu Üyesi / Leke Yazılım Ve Oyun A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Bivex Teknoloji A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Leke Gayrimenkul Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Slplus Yatırım Holding A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Wıro Teknoloji A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Yarsel Metal San. İç Ve Dış Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103309 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229754BIST