***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN ARAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 13.12.2023 İcrada Görevli Fina Holding A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Beymen Perakende Ve Teks. Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Orijinal Gayrimenkul Yat. Ve Dan. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Amn Gayrimenkul Yat. Ve Dan. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 13.12.2023 İcrada Görevli Yurdum Turz. İnş. Ve Tic. Limited Şirketi Ortak Özel Uğur Dershanesi A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bahçeşehir Eğitim Kurumları A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Beşiktaş Eğitim Hizmetleri A. Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bahçeşehir Okulları A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bahçeşehir Koleji Eğitim Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bk Girişim Ve Dan. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bahçeşehir Eskişehir Okulları A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kurush Elektronik Para Ve Ödeme Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mavi Ada Havacılık A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Uğur Dijital Yayıncılık Ve Yazılım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Yemekçilik Ve Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mentora Dil Okulları Eğitim Ve Dan. Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mavi Bodrum Gayrimenkul Ve Eğitim Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilFIRAT FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Faz Oto Kiralama A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ASF Otomotiv A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, FT Lojistik A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ASF Sigorta Aracılık Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Agras Oto Kiralama A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilADNAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Prodem Demir Çelik Gayrimenkul İnşaat Yat. Turz. San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilENİS ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilFATİH HAKAN AVŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli AVS Enerji Makina San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Freedom Otelcilik Turz. San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilRUŞEN ALİ NERGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.01.2024 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilDENİZ GÜVEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.01.2024 İcrada Görevli MİNTED TR E-Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil - -CANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.01.2024 İcrada Görevli RE-PIE Portföy Yönetimi A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı, Sina Biyoteknoloji İlaç Tanı Ve San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı, Biobuluyo Bilgi Tekn. Paz. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Belfarma Teknoloji İlaç Tanı Ve San. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Turknet İletişim Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Pay Capıtal Finansal Dan. Tekn. Ve San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Foneva Portföy Yönetimi A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tüya Turistik Yat. Ve İnşaat A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bodrum Çambükü Otelcilik A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bodrum Vadibükü Otelcilik A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Embedded Finansal Dan. Tekn. Ve San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Milpa Ticari Ve Sınai Ürün. Paz. San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tetamat Gıda Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Taze Kuru Net Gıda Paz. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, RE PIE Tekn. Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Modanisa Elekt. Mağ. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilCEMİLE ASLI ÜSTÜNKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.01.2024 İcrada Görevli Unifree Duty Free İşletmeciliği A.Ş. Şirket Ortağı Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM BURAK ASLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Tax And More YMM A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiÖMER KARABACAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Kartal İç Ve Dış Ticaret Geri Dönüşüm Limited Şirketi Müdür Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103309 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiSERKAN LEKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Slplus Metal Maden San. Dış Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Leke Filo Kiralama Ve Servis Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Leke Yazılım Ve Oyun A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bivex Teknoloji A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Leke Gayrimenkul Yatırım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Slplus Yatırım Holding A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Wiro Teknoloji A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yarsel Metal San. İç Ve Dış Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103309 Değerlendirildi Hayır Denetim KomitesiÖNDER YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.01.2024 İcrada Görevli Değil Yiğit Enerji İnşaat San. Ve Tic. Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Nebay Yapı A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Fortis Gayrimenkul Yatırım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yiğitler Motorlu Araçlar San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241788 Değerlendirildi HayırOĞUZ TOLGA EGEMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.01.2024 İcrada Görevli Değil Beymen Perakende Ve Teks. Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246054BIST