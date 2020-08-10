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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.08.2020 23:06
GÜNCEL HABERLER



***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2020
Karar Sayısı
2020/16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ: II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01/06/2019 – 31/05/2020 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve faaliyet raporu ile Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve SPK'nın 10.01.2019 tarihli İlke Kararı'na uyumlu olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)  tarafımızdan incelenmiş olup,
b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo, faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun   gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin,  
c) Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının,
tespit olunduğunu beyan ederiz.
 
Seçil Aygül
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdür
 
Özgür Şentürk
Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Başkanı
 
Demet Güdül
Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Üyesi
 
Ertan Mitap
Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867739


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Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,26  
B. Petrol 45,36 45,36 0,37  
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