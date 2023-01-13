***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme FeshiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-SoyadıWout François Maria WeghorstFesih Eden TarafKarşılıklı FesihFesih Tarihi12.01.2023Fesih SebebiKarşılıklı FesihFesih Halinde Tazminat TutarıAçıklamada belirtilmiştirAçıklamalarProfesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve Kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi Oyuncu ve Kulübu ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC Kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimiz'e 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102334BIST