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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi

13.01.2023 21:37
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )

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Türkçe
Sözleşme Feshi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Wout François Maria Weghorst
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
12.01.2023
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Açıklamada belirtilmiştir
Açıklamalar

Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve Kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi Oyuncu ve Kulübu ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC Kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimiz'e 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102334


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