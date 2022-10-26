***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
26.10.2022 23:18
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Valerien Alexandre Ismael
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Açıklamalar
Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074522
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,5813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0266
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6177
En Düşük
18,5804
18:0518,8095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8095
En Düşük
18,7502
18:05995,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,47
|Açılış
|: 995,26
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5996
|18,6100
|% 0,01
|
|Euro
|18,7499
|18,7750
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,5616
|21,6698
|% 1,34
|
|Frank
|18,7863
|18,8995
|% 0,84
|
|Riyal
|4,9335
|4,9583
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-0,03
|
|Altın Gr.
|995
|996
|6,80
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.686
|6.767
|9,00
|
|Yarım
|3.258
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.656
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,61
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|2,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516