***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
28.10.2022 11:03
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Şenol Güneş
Sözleşme Tarihi
28.10.2022
Sözleşme Süresi
Aşağıda belirtilmiştir
Açıklamalar
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074964
BIST
11:053.902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -32,89
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
11:0518,6300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:0518,5090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0402
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:05988,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,70
|Açılış
|: 988,40
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
988,24
BIST En Aktif Hisseler11:05
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|54.259.606
|% 9,98
|
|PKENT
|168,80
|41.739.519
|% 9,97
|
|TUCLK
|24,12
|6.178.290
|% 9,94
|
|VKING
|13,51
|2.438.909
|% 9,93
|
|AGYO
|6,11
|3.836.994
|% -9,88
|
|MZHLD
|135,10
|10.331.275
|% -8,59
|
|BRSAN
|54,30
|80.058.283
|% -7,57
|
|ICBCT
|8,01
|39.847.731
|% -7,40
|
|SUMAS
|102,00
|51.000
|% -6,42
|
|THYAO
|98,15
|914.808.744
|% -1,26
|
|TUPRS
|363,90
|772.764.997
|% -2,39
|
|SASA
|107,80
|697.423.999
|% 3,75
|
|AKBNK
|15,12
|505.985.123
|% -0,72
|
|ISCTR
|9,16
|453.854.766
|% -2,35
|
|EKGYO
|4,44
|386.286.889
|% -1,77
|
|ISCTR
|9,16
|453.854.766
|% -2,35
|
|IEYHO
|1,63
|79.335.385
|% 2,52
|
|SKBNK
|2,07
|99.883.718
|% -1,90
|
|YKBNK
|9,21
|406.885.788
|% -0,65
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6028
|18,6300
|% 0,17
|
|Euro
|18,4964
|18,5090
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,3613
|21,4685
|% -0,32
|
|Frank
|18,6212
|18,7334
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% 0,11
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-11,61
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.626
|6.688
|-48,00
|
|Yarım
|3.229
|3.271
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.635
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,24
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|94,15
|94,15
|-0,89
|