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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama

28.10.2022 11:03
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )

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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama

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Bildirim İçeriği

Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Şenol Güneş
Sözleşme Tarihi
28.10.2022
Sözleşme Süresi
Aşağıda belirtilmiştir
Açıklamalar

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074964


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