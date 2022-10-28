***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTeknik Yönetime İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTeknik Direktörün Adı-SoyadıŞenol GüneşSözleşme Tarihi28.10.2022Sözleşme SüresiAşağıda belirtilmiştirAçıklamalarProfesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074964BIST