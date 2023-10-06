***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
06.10.2023 13:05
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Şenol Güneş
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Açıklamalar
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş, 06.10.2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200776
BIST
'
17:218.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,79
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2127,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0728
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:2129,1506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0329
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:211.621,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.621,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GIPTA
|42,68
|1.071.564.608
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|19.210.750
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|76.760.597
|% 9,98
|
|DMRGD
|18,10
|22.044.931
|% 9,96
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|ONCSM
|204,00
|66.694.728
|% -5,07
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|CWENE
|386,20
|912.952.190
|% -4,41
|
|SUNTK
|75,00
|35.509.741
|% -4,21
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|ASTOR
|131,10
|1.380.493.053
|% -1,65
|
|KONTR
|309,20
|1.349.626.441
|% -2,92
|
|GIPTA
|42,68
|1.071.564.608
|% 10,00
|
|ADGYO
|33,86
|926.067.045
|% 7,29
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|MOBTL
|4,92
|338.185.007
|% 8,61
|
|SEGYO
|4,63
|242.980.165
|% -1,70
|
|REEDR
|23,48
|902.156.366
|% 8,50
|
|PSGYO
|6,05
|251.703.013
|% -3,97
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6197
|27,6254
|% 0,26
|
|Euro
|29,1296
|29,1506
|% -0,11
|
|Sterlin
|33,5014
|33,6694
|% 0,03
|
|Frank
|30,0644
|30,2455
|% -0,03
|
|Riyal
|7,3424
|7,3792
|% 0,26
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,77
|
|Cumhuriyet
|11.164
|11.333
|44,00
|
|Tam
|10.960
|11.066
|59,00
|
|Yarım
|5.497
|5.550
|30,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.775
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,87
|18,89
|0,30
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|-0,19
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36ONCSM
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 204.00 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 944 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 8, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 108, 078.00 milyon TL de
-
17:32PCILT
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 741 adet işlem
-
17:31PCILT
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 32.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 741 adet işlem
-
17:28BOBET
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 042, 853 adet işlem