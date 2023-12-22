***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
22.12.2023 14:21
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Rıza Çalımbay
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Açıklamalar
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Rıza Çalımbay, 22.12.2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228029
BIST
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15:147.660
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -105,10
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.641
En Yüksek
7.795
15:1429,2087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0551
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1432,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1072
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
15:141.935,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 20,07
|Açılış
|: 1.936,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:12
|RTALB
|16,61
|193.274.776
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|35.597.091
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.741.338
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.183.730
|% 9,94
|
|GUBRF
|212,90
|256.831.444
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|161.754.401
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.180.554
|% -9,88
|
|THYAO
|238,70
|3.324.083.656
|% -2,57
|
|ISCTR
|24,16
|2.277.034.267
|% 0,58
|
|EREGL
|42,78
|1.743.518.990
|% -0,79
|
|AKBNK
|39,30
|1.740.021.003
|% 0,51
|
|TUPRS
|149,30
|1.581.187.820
|% -2,10
|
|BEGYO
|2,77
|267.617.020
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,18
|691.924.599
|% -0,28
|
|ISCTR
|24,16
|2.277.034.267
|% 0,58
|
|CEMAS
|4,23
|391.533.623
|% -5,37
|
|YKBNK
|20,58
|1.378.826.677
|% -1,06
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2069
|29,2153
|% 0,21
|
|Euro
|32,2722
|32,2844
|% 0,34
|
|Sterlin
|37,1055
|37,2916
|% 0,63
|
|Frank
|34,0935
|34,2989
|% 0,57
|
|Riyal
|7,7639
|7,8029
|% 0,21
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,50
|% 0,66
|
|Platin
|973,31
|975,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.223,74
|1.229,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,93
|79,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,98
|2.061,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
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15:27KRONT
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 766, 438 adet işlem
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15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, ARCLK
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15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -93, 19 kaybederek (% -1.35 ) 6, 785
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15:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, FORTE, DMRGD, ISBTR, RTALB, MARBL, CUSAN
-
15:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DERHL, GUBRF, QNBFL, MRGYO, SAMAT