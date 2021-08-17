***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
17.08.2021 13:07
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Michy Batshuayi-Atunga
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Chelsea
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958574
BIST
13:071.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,16
|Açılış
|: 1.454
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|Önceki Kapanış
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1.457
En Düşük
1.450
13:078,3994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
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|Açılış
|: 8,4130
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|Önceki Kapanış
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8,4900
En Düşük
8,3861
13:079,8903
En Yüksek
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|: 485,87
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489,19
En Düşük
483,58
BIST En Aktif Hisseler13:07
|IZFAS
|7,50
|5.367.115
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|865.470
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|18.873.921
|% 9,45
|
|PENTA
|77,90
|30.845.636
|% 8,42
|
|VBTYZ
|25,96
|128.679.575
|% 7,81
|
|IDEAS
|41,32
|1.726.019
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|48.216.175
|% -9,92
|
|ORMA
|27,10
|199.799
|% -8,14
|
|IDGYO
|2,86
|8.880.164
|% -6,23
|
|DENGE
|1,51
|1.762.648
|% -4,43
|
|GARAN
|9,34
|692.527.619
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|540.200.853
|% 1,00
|
|ARCLK
|33,94
|424.233.443
|% 2,66
|
|KRDMD
|8,30
|407.307.038
|% 0,73
|
|SISE
|8,74
|302.049.137
|% 1,16
|
|PETKM
|6,08
|540.200.853
|% 1,00
|
|GARAN
|9,34
|692.527.619
|% -0,64
|
|MRGYO
|1,11
|66.859.520
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,52
|131.849.307
|% -0,79
|
|KRDMD
|8,30
|407.307.038
|% 0,73
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3961
|8,3994
|% -0,64
|
|Euro
|9,8861
|9,8903
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,5675
|11,6255
|% -0,86
|
|Frank
|9,1931
|9,2484
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2351
|2,2463
|% -0,56
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,10
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.271
|-4,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|0,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,01
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|-0,23
|