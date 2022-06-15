***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
15.06.2022 13:03
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Romain Ghanem Paul Saiss
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Transfer Şekli
Diğer (Other)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037409
BIST
13:302.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,89
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:3017,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0219
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:3018,1399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1308
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:301.014,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 10,04
|Açılış
|: 1.014,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:28
|TETMT
|243,40
|8.984.424
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.314.607
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,70
|3.786.024
|% 9,82
|
|RTALB
|16,20
|95.226.330
|% 9,53
|
|BALAT
|10,00
|642.922
|% 8,81
|
|TSGYO
|4,45
|3.402.848
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.531.016
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ISGYO
|12,15
|183.681.691
|% -5,59
|
|FONET
|15,10
|194.186.004
|% -4,31
|
|THYAO
|46,78
|1.421.570.976
|% -0,17
|
|EREGL
|30,30
|945.660.277
|% -0,39
|
|SISE
|21,96
|828.166.165
|% 0,09
|
|SASA
|44,66
|783.100.884
|% 0,22
|
|HEKTS
|32,70
|454.708.064
|% 3,68
|
|MARTI
|1,50
|287.269.597
|% 7,14
|
|TSKB
|2,16
|215.675.798
|% -1,82
|
|ISCTR
|4,67
|348.805.346
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,60
|332.558.258
|% -0,43
|
|DOHOL
|4,04
|213.353.725
|% 0,25
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2767
|17,2887
|% 0,14
|
|Euro
|18,1252
|18,1473
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,8264
|20,9309
|% 0,82
|
|Frank
|17,2475
|17,3514
|% 0,43
|
|Riyal
|4,5925
|4,6155
|% 0,07
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|16,05
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|10,02
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|31,00
|
|Tam
|6.733
|6.834
|46,00
|
|Yarım
|3.306
|3.342
|22,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.671
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,94
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,48
|