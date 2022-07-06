***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer GörüşmeleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıJackson Muleka KyanvubuTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüStandard de Liege SATransfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042182BIST