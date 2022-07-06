***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
06.07.2022 16:09
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmeleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jackson Muleka Kyanvubu
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Standard de Liege SA
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042182
BIST
16:562.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 16,86
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:5617,2336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2601
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:5617,5517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0842
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:56973,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 10,94
|Açılış
|: 973,78
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KONYA
|991,70
|56.853.769
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.508.120
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.263
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|70.888.245
|% 9,96
|
|OYLUM
|2,79
|33.829.939
|% 9,84
|
|ULUSE
|186,30
|10.027.133
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,09
|24.698.350
|% -9,34
|
|AKGRT
|2,55
|30.512.449
|% -6,93
|
|KRGYO
|7,36
|52.529.004
|% -5,03
|
|KZBGY
|85,10
|3.003.194
|% -4,92
|
|THYAO
|47,80
|4.331.137.690
|% 1,70
|
|EREGL
|26,44
|1.737.500.197
|% 1,38
|
|SISE
|20,96
|1.397.270.339
|% -0,19
|
|TUPRS
|244,20
|1.048.201.223
|% -4,31
|
|HEKTS
|30,50
|1.020.751.577
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,75
|764.571.059
|% -1,43
|
|TSKB
|2,03
|263.418.770
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,18
|483.523.343
|% 0,24
|
|THYAO
|47,80
|4.331.137.690
|% 1,70
|
|ODAS
|2,78
|231.247.550
|% 0,00
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2171
|17,2271
|% 1,49
|
|Euro
|17,5170
|17,5286
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,4813
|20,5840
|% 1,26
|
|Frank
|17,6801
|17,7866
|% 1,33
|
|Riyal
|4,5759
|4,5988
|% 1,55
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-8,22
|
|Altın Gr.
|976
|976
|12,86
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.668
|81,00
|
|Tam
|6.555
|6.649
|47,00
|
|Yarım
|3.209
|3.251
|23,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.625
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,19
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,89
|