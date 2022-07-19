***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
19.07.2022 14:20
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Emrecan Uzunhan
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
İstanbulspor
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046367
BIST
15:412.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 41,26
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:4117,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1572
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5896
En Düşük
17,4264
15:4118,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2890
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:41966,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,72
|Açılış
|: 966,27
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:41
|POLTK
|678,80
|9.924.189
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.380.115
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.970.367
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.981.681
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,30
|34.410.137
|% -5,68
|
|KRGYO
|8,56
|12.318.367
|% -4,25
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|410,40
|33.741.766
|% -3,66
|
|THYAO
|50,95
|3.017.481.907
|% 1,94
|
|SISE
|20,90
|1.226.665.851
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,03
|1.221.130.690
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,53
|1.069.338.099
|% 3,19
|
|ODAS
|3,56
|886.224.137
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,03
|1.221.130.690
|% 2,02
|
|ODAS
|3,56
|886.224.137
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,53
|1.069.338.099
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|220.814.085
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|105.367.895
|% 4,46
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5792
|17,5896
|% 0,90
|
|Euro
|17,9909
|18,0030
|% 1,63
|
|Sterlin
|21,0514
|21,1570
|% 1,18
|
|Frank
|18,0880
|18,1970
|% 1,66
|
|Riyal
|4,6681
|4,6915
|% 0,67
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|0,49
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|5,00
|
|Tam
|6.533
|6.593
|-31,00
|
|Yarım
|3.183
|3.223
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.611
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,79
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56ENKAI
Yüzde 6.68 oranında artışla 19.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 708, 912 adet işlem
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 84 artarak (% 1.68 ) 2, 658
-
15:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, SISE
-
15:55XU100
Endeks 2, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 23, 011.00 milyon TL de
-
15:55ENKAI
Yüzde 6.52 oranında artışla 19.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 683, 146 adet işlem