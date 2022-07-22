***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
22.07.2022 21:41
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Rıdvan Yılmaz
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Beşiktaş A.Ş.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047461
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
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|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
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|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
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|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
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|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
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|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
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|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
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|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
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|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
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|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
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|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
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|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
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|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
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|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,7274
|17,7292
|% 0,11
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|Euro
|18,0667
|18,1253
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,1749
|21,2811
|% -0,14
|
|Frank
|18,3295
|18,4399
|% 0,39
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|Riyal
|4,7071
|4,7307
|% 0,12
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.723
|1.723
|4,44
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|Altın Gr.
|981
|982
|2,53
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.601
|6.681
|-81,00
|
|Yarım
|3.217
|3.269
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.635
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,18
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|B. Petrol
|103
|103
|-0,67
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