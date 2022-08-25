***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
25.08.2022 18:02
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Bamidele Jermaine Alli
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Everton FC
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058367
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
18:0518,1384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0466
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.025,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.025,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,20
|576.191
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.389.347
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.540.180
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.567.312
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|588.887.744
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.028
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.860.773
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|463.267.147
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.234.795
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.298.309
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.474.526.445
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.017.143.043
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.334.518.075
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.280.553.748
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.262.752.972
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.474.526.445
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.334.518.075
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.583.059.998
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.280.553.748
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.722.396.836
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1659
|18,1693
|% 0,15
|
|Euro
|18,1157
|18,1384
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,4006
|21,5079
|% 0,34
|
|Frank
|18,7779
|18,8910
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8215
|4,8457
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,58
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|3,96
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.862
|6.921
|6,00
|
|Yarım
|3.343
|3.384
|3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem