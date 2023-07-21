***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
21.07.2023 22:45
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jean Emile Junior ONANA ONANA
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
RC LENS
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174395
BIST
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18:006.688
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 5,67
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
18:0026,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2211
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
18:0029,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1117
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
18:001.699,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.699,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SDTTR
|180,40
|1.584.584.454
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.078.158.765
|% 10,00
|
|BFREN
|6.029,80
|325.122.419
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.479.570
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.598.185
|% 10,00
|
|EUYO
|14,77
|1.716.702
|% -9,99
|
|MARKA
|13,70
|99.631.154
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|21.256.864
|% -9,94
|
|EKIZ
|23,46
|2.079.681
|% -9,77
|
|KGYO
|57,00
|110.099.776
|% -8,36
|
|ASTOR
|97,00
|11.434.217.907
|% 8,14
|
|THYAO
|223,60
|7.494.852.362
|% -0,71
|
|TUPRS
|91,40
|4.713.332.768
|% 0,44
|
|EUPWR
|174,90
|3.877.416.352
|% 3,43
|
|ASELS
|72,20
|3.687.398.478
|% -1,97
|
|ZOREN
|3,99
|2.483.422.178
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,28
|2.623.917.378
|% -2,70
|
|SKBNK
|3,00
|882.021.014
|% 1,69
|
|ODAS
|10,35
|2.950.124.292
|% 5,61
|
|CANTE
|20,70
|3.371.746.849
|% -4,61
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9652
|26,9681
|% 0,83
|
|Euro
|29,9474
|29,9612
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,5280
|34,7011
|% 0,58
|
|Frank
|30,9881
|31,1748
|% 0,77
|
|Riyal
|7,1598
|7,1957
|% 0,67
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-7,48
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.700
|5,04
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.110
|11.256
|-53,00
|
|Yarım
|5.555
|5.654
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|21,30
|21,33
|0,02
|
|B. Petrol
|80,88
|80,88
|1,26
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
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17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
-
17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem