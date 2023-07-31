***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
31.07.2023 13:40
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Ante Rebic
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
AC MILAN SPA
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177158
BIST
'
17:067.194
En Düşük
|Değişim
|: 1,80%
|| 127,15
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:0626,9321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0556
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:0629,7478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1099
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:061.707,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.706,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:06
|YEOTK
|150,70
|400.185.874
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|825.164.286
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|61.887.720
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.416.557.800
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|701.681.026
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.128.313
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.469.562
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,46
|370.598.988
|% -9,35
|
|DGGYO
|46,48
|217.554.309
|% -7,78
|
|EREGL
|41,74
|11.221.115.391
|% 8,53
|
|THYAO
|233,50
|7.645.043.278
|% -0,64
|
|ASTOR
|111,40
|6.632.533.328
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,01
|6.397.139.914
|% 0,43
|
|KRDMD
|25,46
|5.462.908.626
|% 7,25
|
|EKGYO
|8,78
|4.859.457.910
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,01
|6.397.139.914
|% 0,43
|
|ZOREN
|4,31
|1.355.091.171
|% 6,16
|
|EREGL
|41,74
|11.221.115.391
|% 8,53
|
|ISCTR
|15,06
|3.829.130.854
|% 0,07
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9266
|26,9321
|% 0,21
|
|Euro
|29,7348
|29,7478
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,5431
|34,7164
|% 0,34
|
|Frank
|30,9010
|31,0871
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1572
|7,1931
|% 0,20
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|11,06
|
|Altın Gr.
|1.707
|1.707
|13,80
|
|Cumhuriyet
|11.324
|11.495
|-1,00
|
|Tam
|11.090
|11.177
|34,00
|
|Yarım
|5.549
|5.614
|17,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|21,43
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,92
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20CANTE
Yüzde 8.63 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 103, 306 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 97 artarak (% 1.39 ) 7, 857
-
17:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISDMR, CWENE
-
17:18XU100
Endeks 7, 198 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 152, 208.00 milyon TL de
-
17:18VAKFN
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 470, 752 adet işlem