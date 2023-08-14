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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri

14.08.2023 12:06
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )

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Transfer Görüşmeleri

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Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Transfer Şekli
Diğer (Other)
Açıklamalar

Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185017


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