***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
09.02.2024 14:15
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Ernest Muci
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Legia Varşova
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248494
BIST
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14:299.020
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 69,79
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.026
14:2930,6827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0916
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6864
En Düşük
30,5224
14:2933,0746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0242
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1206
En Düşük
32,9675
14:292.005,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,99
|Açılış
|: 2.005,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.007,63
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BNTAS
|12,43
|195.496.090
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|94.903.122
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|284.579.417
|% 10,00
|
|PKART
|60,00
|40.604.529
|% 9,99
|
|KLNMA
|38,52
|13.916.679
|% 9,99
|
|TETMT
|6.750,00
|14.092.650
|% -10,00
|
|MARKA
|80,05
|17.987.875
|% -9,96
|
|AVHOL
|56,15
|163.226.159
|% -9,94
|
|KRGYO
|28,68
|356.095.752
|% -9,92
|
|UZERB
|196,30
|2.678.700
|% -6,92
|
|GUBRF
|166,20
|4.122.034.348
|% 5,19
|
|EREGL
|46,46
|3.858.720.282
|% 2,15
|
|THYAO
|287,75
|3.829.978.792
|% 0,35
|
|KOZAL
|22,24
|3.172.860.564
|% 4,81
|
|EKGYO
|10,72
|2.779.285.985
|% 3,88
|
|EKGYO
|10,72
|2.779.285.985
|% 3,88
|
|TSPOR
|1,73
|411.915.466
|% 1,76
|
|QUAGR
|4,37
|822.706.548
|% 5,05
|
|KOZAL
|22,24
|3.172.860.564
|% 4,81
|
|ZOREN
|4,92
|553.570.009
|% 0,82
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6778
|30,6827
|% 0,30
|
|Euro
|33,0634
|33,0746
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,5639
|38,7573
|% 0,21
|
|Frank
|34,9075
|35,1178
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1572
|8,1981
|% 0,25
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|884,08
|886,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|881,88
|885,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,43
|2.032,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:29
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-
14:43IHYAY
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 257, 372 adet işlem
-
14:41BNTAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 095, 349 adet işlem
-
14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 49 artarak (% 0.90 ) 9, 574
-
14:40XU100
Endeks 9, 021 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 730.00 milyon TL de
-
14:40CLEBI
Yüzde 5.78 oranında artışla 1, 153.00 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 021 adet işlem