***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer GörüşmeleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıErnest MuciTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüLegia VarşovaTransfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248494BIST