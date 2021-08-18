***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
18.08.2021 14:57
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Michy Batshuayi-Atunga
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Chelsea
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
17.08.2021
Sözleşme Süresi
1 Sezon
Sözleşme Bedeli
Açıklamada belirtilmiştir
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamada belirtilmiştir
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958961
BIST
15:011.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,49
|Açılış
|: 1.466
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|Önceki Kapanış
|: 484,10
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488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler15:01
|AGYO
|3,74
|50.097.483
|% 10,00
|
|UFUK
|22,52
|980.676
|% 9,96
|
|YONGA
|23,64
|970.410
|% 9,95
|
|MARKA
|5,01
|3.736.487
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|81.153.590
|% 9,86
|
|KUTPO
|54,80
|47.356.558
|% -7,98
|
|EUHOL
|3,34
|25.472.863
|% -7,48
|
|VKING
|6,99
|42.621.052
|% -7,17
|
|PRZMA
|4,16
|12.010.297
|% -6,73
|
|MANAS
|18,09
|163.375.227
|% -6,17
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% -0,38
|
|THYAO
|12,25
|556.086.815
|% -1,53
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% -1,83
|
|TUPRS
|101,90
|453.079.616
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% -0,38
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% -0,85
|
|VAKBN
|3,58
|259.125.958
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,84
|122.155.095
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% -1,83
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4753
|8,4786
|% 0,56
|
|Euro
|9,9419
|9,9448
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6462
|11,7046
|% 0,85
|
|Frank
|9,2322
|9,2879
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2552
|2,2666
|% 0,64
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|1,40
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|10,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|21,62
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|10,46
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,94
|
Seans Raporu
15:01
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15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, UFUK, YONGA, AGYO, MARKA
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15:50
CUSAN, YONGA, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:50
KUTPO, MANAS, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:36ITTFH
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 963, 226 adet işlem
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15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, AGYO, YONGA, MARKA, DAGI