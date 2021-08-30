***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
30.08.2021 16:00
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Cengiz Umut Meraş
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Le Havre Athletic Club Football
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
30.08.2021
Sözleşme Süresi
3 Sezon
Sözleşme Bedeli
1.500.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamada belirtilmiştir
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Le Havre Athletic Club Football K
ulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960885
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18:051.458
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
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|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
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|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3856
|8,3883
|% 0,54
|
|Euro
|9,9047
|9,9136
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,5122
|11,5700
|% 0,56
|
|Frank
|9,1161
|9,1710
|% -0,05
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|Riyal
|2,2301
|2,2413
|% 0,56
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-7,40
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|Altın Gr.
|488
|488
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|72,12
|72,12
|0,42
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