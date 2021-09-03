***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
03.09.2021 00:45
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Miralem Pjanic
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
FC Barcelona
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
02.09.2021
Sözleşme Süresi
1 Sezon
Sözleşme Bedeli
Aşağıda Belirtilmiştir
Sözleşmenin Önemli Şartları
Aşağıda Belirtilmiştir
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961587
BIST
10:151.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.476
10:158,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:159,8888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0383
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9028
En Düşük
9,8180
10:15485,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,73
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,94
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:15
|YEOTK
|22,00
|73.040
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|8.239.563
|% 9,92
|
|ORCAY
|11,97
|2.248.253
|% 9,92
|
|EDIP
|3,75
|6.975.269
|% 6,84
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|GLRYH
|2,44
|1.387.346
|% -5,43
|
|KENT
|197,30
|207.757
|% -4,69
|
|THYAO
|13,06
|215.326.555
|% 1,24
|
|GARAN
|9,84
|97.777.477
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,73
|52.303.726
|% 0,39
|
|FENER
|36,70
|47.906.038
|% -0,86
|
|BERA
|11,79
|46.963.216
|% 5,27
|
|THYAO
|13,06
|215.326.555
|% 1,24
|
|ODAS
|1,55
|25.073.444
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,63
|34.678.842
|% -0,38
|
|GARAN
|9,84
|97.777.477
|% -0,20
|
|DOHOL
|2,65
|21.607.564
|% -0,38
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3196
|8,3233
|% 0,59
|
|Euro
|9,8822
|9,8888
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4700
|11,5276
|% 0,48
|
|Frank
|9,0667
|9,1213
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2113
|2,2223
|% 0,51
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,22
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,12
|
Seans Raporu
10:15
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-
10:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 85 kaybederek (% -0.12 ) 1, 590
-
10:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:27
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, EDIP
-
10:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:27XU100
Endeks 1, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 1, 272.00 milyon TL de