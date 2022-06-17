***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
17.06.2022 11:59
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Romain Ghanem Paul Saiss
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
17.06.2022
Sözleşme Süresi
Aşağıda Belirtilmiştir
Sözleşme Bedeli
Aşağıda Belirtilmiştir
Sözleşmenin Önemli Şartları
Aşağıda Belirtilmiştir
Transfer Şekli
Diğer (Other)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037883
BIST
14:232.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,26
|Açılış
|: 2.492
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|Önceki Kapanış
|: 2.485
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2.514
En Düşük
2.486
14:2317,2934
En Yüksek
|Değişim
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|: 17,2850
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|Önceki Kapanış
|: 17,3100
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17,3273
En Düşük
17,2421
14:2318,1667
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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14:231.026,91
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|Açılış
|: 1.026,91
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|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
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1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler14:23
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.879.390
|% 9,97
|
|SANEL
|6,76
|8.375.940
|% 9,74
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|DAGHL
|29,32
|1.371.005
|% 8,35
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,37
|2.662.434
|% -4,50
|
|BAYRK
|5,98
|4.631.936
|% -4,01
|
|DOAS
|76,75
|93.849.599
|% -3,88
|
|THYAO
|47,82
|2.150.017.868
|% 1,01
|
|EREGL
|28,64
|1.742.861.722
|% -1,92
|
|SISE
|21,62
|1.185.763.911
|% 2,66
|
|SASA
|45,28
|969.048.929
|% -0,35
|
|KOZAL
|190,60
|890.097.048
|% 6,12
|
|PRDGS
|2,78
|445.782.012
|% 0,72
|
|ODAS
|2,93
|352.874.325
|% -2,98
|
|EKGYO
|2,57
|205.288.769
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,70
|372.879.879
|% 1,08
|
|DOHOL
|3,93
|257.373.287
|% 0,77
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2695
|17,2934
|% -0,03
|
|Euro
|18,1503
|18,1667
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,2039
|21,3103
|% -0,48
|
|Frank
|17,8587
|17,9662
|% 0,18
|
|Riyal
|4,5924
|4,6155
|% -0,11
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-11,46
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-5,96
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.798
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.337
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,15
|