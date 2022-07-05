***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
05.07.2022 20:00
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Wout François Maria Weghorst
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Burnley FC
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
06.07.2022
Sözleşme Süresi
1 Sezon
Sözleşme Bedeli
Açıklamada belirtilmiştir
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamada belirtilmiştir
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041888
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