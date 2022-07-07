***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
07.07.2022 19:59
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jackson Muleka Kyanvubu
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Standard de Liege SA
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
07.07.2022
Sözleşme Süresi
5 Sezon
Sözleşme Bedeli
Açıklamada belirtilmiştir
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamada belirtilmiştir
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043540
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|18:05
|Alış
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|17,2833
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|Alış
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|1.740
|1,56
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|965
|2,79
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|6.495
|6.593
|-43,00
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|Tam
|6.463
|6.585
|-23,00
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|Yarım
|3.163
|3.220
|-11,00
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|Çeyrek
|1.585
|1.609
|-6,00
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|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|0,03
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|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,03
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|B. Petrol
|105
|105
|4,55
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