***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
25.07.2022 19:00
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Rıdvan Yılmaz
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Beşiktaş A.Ş.
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
25.07.2022
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda 4.000.000 Avro garanti bedel , 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047625
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,8293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1021
|Açılış
|: 104,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 98,3800
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1113
|Açılış
|: 22,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:0510,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,07
|Açılış
|: 10,54
|
|Önceki Kapanış
|: 10,61
|
10,79
En Düşük
10,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|38.583.665
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.280.637
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|314.219.259
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.380.900
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.153.418
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.310.590
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.590.713
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|76.513.582
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7724
|17,7800
|% 0,30
|
|Euro
|18,1697
|18,1981
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,3682
|21,4753
|% 0,69
|
|Frank
|18,3637
|18,4743
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7177
|4,7413
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-9,17
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.613
|6.699
|-63,00
|
|Yarım
|3.222
|3.275
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.637
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,76
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem