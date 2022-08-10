***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
10.08.2022 08:29
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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-
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Emirhan İlkhan
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Beşiktaş A.Ş.
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
08.08.2022
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053985
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 2.795
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|Önceki Kapanış
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2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,8497
17:5918,3179
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|Önceki Kapanış
|: 18,3500
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|: 1.033,61
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1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AKMGY
|50,70
|6.119.987
|% 1,30
|
|MAGEN
|13,82
|37.882.026
|% 1,25
|
|ESEN
|35,40
|57.759.134
|% 0,34
|
|DNISI
|4,56
|5.802.280
|% 0,00
|
|DERHL
|7,49
|12.116.273
|% 0,00
|
|DNISI
|4,56
|5.802.280
|% 0,00
|
|DERHL
|7,49
|12.116.273
|% 0,00
|
|ESCAR
|53,80
|3.130.396
|% 0,00
|
|EDATA
|15,60
|47.626.712
|% 0,00
|
|EGEPO
|11,00
|13.909.362
|% 0,00
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% 0,00
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,00
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9173
|17,9363
|% 0,21
|
|Euro
|18,2945
|18,3179
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,5721
|21,6803
|% 0,02
|
|Frank
|18,7195
|18,8323
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7530
|4,7769
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-5,63
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.902
|6.970
|-27,00
|
|Yarım
|3.363
|3.407
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.703
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,40
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,08
|
|B. Petrol
|95,65
|95,65
|-0,66
|