***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıOmar ColleyTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüSampdoria SPAGörüşme SonucuOlumluSözleşme Tarihi09.02.2023Sözleşme SüresiAçıklamada belirtilmiştirSözleşme BedeliAçıklamada belirtilmiştirSözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamada belirtilmiştirTransfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel Futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde Oyuncu ve Kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübü'ne net 2.300.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112539BIST