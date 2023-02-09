***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
09.02.2023 21:53
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Omar Colley
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Sampdoria SPA
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
09.02.2023
Sözleşme Süresi
Açıklamada belirtilmiştir
Sözleşme Bedeli
Açıklamada belirtilmiştir
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamada belirtilmiştir
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde Oyuncu ve Kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübü'ne net 2.300.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112539
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
1.125,83
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8339
|18,8403
|% 0,05
|
|Euro
|20,2006
|20,2242
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,7406
|22,8546
|% -0,00
|
|Frank
|20,3259
|20,4484
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0042
|5,0293
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|0,79
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|1,08
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.629
|7.702
|7,00
|
|Yarım
|3.727
|3.769
|3,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.883
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-1,02
|